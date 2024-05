Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Rennradfahrerin schwer verletzt

Augsburg (ots)

Bergheim - Am Sonntag (19.05.2024) kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Radfahrern. Eine junge Frau musste schwerverletzt ins Krankenhaus. Gegen 15.15 Uhr waren zwei Rennradfahrer in der Straße Wellenburg unterwegs. Wegen geparkter Fahrzeuge und eines entgegenkommenden Autos musste der vorausfahrende 37-jährige Radfahrer offenbar seine Geschwindigkeit reduzieren. Möglicherweise bemerkte die hinter ihm fahrende 17-jährige Radfahrerin dies zu spät und stieß mit dem Rad des Mannes zusammen. Durch die Berührung stürzte die junge Frau und wurde dabei nach aktuellem Stand schwer verletzt. Das entgegenkommende Fahrzeug konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr über das Fahrrad der 17-Jährigen. Die 17-jährige Frau kam mit Notarzt und Rettungswagen in ein Klinikum.

