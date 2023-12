Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20:40 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall auf die Eppinghofer Straße alarmiert. Dort war es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger gekommen. Der Fußgänger wollte die Eppinghofer Straße überqueren und wurde von einem Pkw erfasst und gegen einem entgegen kommenden Pkw geschleudert, wodurch er schwer verletzt wurde. Ein zufällig vorbeifahrender Rettungswagen übernahm die Erstversorgung. Die nachgeforderten Rettungskräfte versorgten den Verletzten mit Unterstützung der Feuerwehr. Im Anschluss wurde der Verletzte in die Uni Klinik nach Essen transportiert. Der Einsatz war nach 50 Minuten beendet. Im Einsatz waren der Führungsdienst, ein Löschfahrzeug, ein Rettungswagen und ein Notarzt der Berufsfeuerwehr. Für die Dauer des Einsatzes und der Unfallaufnahme wurde die Eppinghofer Straße in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (BBr)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell