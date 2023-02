Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Zeven (ots)

(jt) Am Mittwochabend wurde in der Breslauer Straße in Zeven ein Feuer in einem Keller gemeldet. Die Rettungsleitstelle alarmierte die Feuerwehren aus Zeven, Brauel, Wiersdorf, Brüttendorf und Heeslingen, sowie den Rettungsdienst und die Polizei. Die eintreffenden Kräfte fanden ein geräumtes Mehrfamilienhaus vor, aus dem Rauch durch die Kelleröffnungen drang. Es wurden zwei Atemschutztrupps zur Brandbekämpfung in den Keller geschickt. Schon nach kurzer Zeit wurde der Brandherd lokalisiert und abgelöscht. Es brannte eine Matratze, die zügig abgelöscht werden konnte. Durch die vorher geschlossene Kellertür und den durch die Feuerwehr gesetzten Rauchvorhang zum Keller wurde das Treppenhaus nur leicht verraucht. Die Einsatzkräfte setzte anschließend einen Überdruckbelüfter ein um den Keller von Rauch zu befreien. Nach circa einer Stunde waren alle Feuerwehren wieder auf dem Rückweg.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Zur Brandursache und Schadenhöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

20 Minuten nach der Alarmierung sollte eigentlich die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Zeven im Hotel Paulsen starten. Diese konnte, mit leichter Verspätung, doch mit allen Kameraden durchgeführt werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell