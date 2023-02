Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Zwischenfall auf der Bahnlinie Hamburg Richtung Bremen

Scheeßel (ots)

Am Mittwochabend wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Bartelsdorf, Scheeßel und Rotenburg mit dem Einsatzstichwort "Person unter Zug" von der Rettungsleitstelle in Zeven an die Bahnlinie Hamburg > Bremen alarmiert. Dieses Einsatzstichwort ließ nichts Gutes vermuten. Der ersteintreffende Einsatzleitwagen an der Einsatzstelle mit den beiden Gemeindebrandmeistern nahm die Erkundung vor. Da die Einsatzstelle sehr schlecht zu erreichen, teilweise nur zu Fuß, wurden alle weiteren anrückenden Kräfte erstmal an der Kreisstraße an einem Bereitstellungsplatz stationiert. Bei der Erkundung durch den stellv. Gemeindebrandmeister konnten an der Lok sehr viele Haare festgestellt werden und im Gleisbett lag ein Tierkadaver. Es war erstmal davon auszugehen das es sich nicht um einen Personenschaden handelte. Nachdem die Einsatzstelle mit der Drehleiter aus Rotenburg ausgeleuchtet wurde, konnten keine weiteren Erkenntnisse gewonnen werden. So wurde die Einsatzstelle nach einer guten Stunde an die Polizei übergeben. Im Einsatz waren 3 Ortsfeuerwehren mit 10 Einsatzfahrzeugen und 50 Einsatzkräften.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell