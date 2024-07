Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vorfahrt missachtet - zwei verletzte Autofahrerinnen

Schwalmtal (ots)

Nach einem Vorfahrtsverstoß kam es im Kreuzungsbereich der Waldnieler Straße und Renneperstraße zu einem Verkehrsunfall. Um 7:45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei informiert. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 33-jährige Viersenerin auf der Renneperstraße und wollte die Waldnieler Straße in Richtung Eicken überqueren. Für die Viersenerin galt dort das Stopp-Schild. Sie fuhr in den Kreuzungsbereich ein und nahm einer von links kommenden Autofahrerin (50, aus Waldniel) die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Die 50-Jährige wurde leicht verletzt. Die 33-Jährige Unfallverursacherin schwer. Beide brachten Rettungsteams in Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich komplett gesperrt. /cb (612)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell