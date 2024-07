Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Kleiner Mann "hinter Gittern"

Bild-Infos

Download

Offenburg (ots)

Glücklicherweise nur einen Schrecken erlitt ein fünfjähriger Junge am Dienstagmorgen, nachdem er mit seinem rechten Bein auf dem Spielplatz Treibgut in einer Gitterröhre in etwa drei Metern Höhe steckengeblieben war.

Der Junge war gegen 10.00 Uhr auf der oberen Ebene des Kletterturms im Neubaugebiet Seidenfaden unterwegs, als er durch die Gitterstäbe durchrutschte. Seine Mutter versuchte zwar mit Seifenwasser, das Bein frei zu bekommen, was jedoch nicht gelang.

Ein Feuerwehrmann krabbelte zu dem Jungen und zwickte eine Strebe durch. Der Bub, offensichtlich durch das Aufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienst mehr freudig begeistert als durch die Situation eingeschüchtert, zog sein Bein unverletzt zurück und kroch wohlbehalten zu seiner Mutter. Der Check durch das Rettungswagen-Team blieb für die Beteiligten ohne weitere Sorgen. Der Kletterturm wurde durch die Feuerwehr gesperrt.

Die zwanzig Einsatzkräfte waren mit fünf Fahrzeugen eine halbe Stunde tätig.

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell