POL-FR: Müllheim/Neuenburg/Badenweiler: Mehrere Fälle illegaler Entsorgung von alten Öltanks und weiteren Gegenständen im Wald - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Radfahrer am Dienstag, 18.06.2024, an der Kreuzung Munzinger Straße/Besançonallee in Freiburg ist eine Person verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Radfahrer gegen 9 Uhr die Munzinger Straße auf dem Radweg in Richtung Osten befahren haben. An der Kreuzung soll es dann ...

