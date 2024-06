Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Verbranntes Essen auf dem Herd ruft Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots)

Einem aufmerksamen Nachbar fiel am Montag, 17.06.2024 gegen 14.40 Uhr ein ausgelöster Feuermelder in einer Wohnung in der Wiedlestraße auf, woraufhin er die Feuerwehr verständigte. Diese rückte an und öffnete die Wohnung. Im Inneren konnte ein Topf mit angebrannten Essen auf dem Herd festgestellt werden. Ein Gebäude- und Inventarschaden entstand nicht. Die Feuerwehr Schönau war mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort. Ebenfalls war vorsorglich der Rettungsdienst verständigt worden.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell