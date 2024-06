Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Fahrer von Liegefahrrad bei Unfall verletzt

Freiburg (ots)

Von der Webereistraße beabsichtigte am Montag, 17.06.2024 gegen 22.15 Uhr eine 62 Jahre alte Frau mit ihrem Smart in die Hauptstraße einzubiegen. Dabei übersah sie vermutlich einen auf der Hauptstraße in Richtung Schopfheim fahrenden 56 Jahre alten Mann auf seinem Liegefahrrad. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 56-jährige leicht verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils 500 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Maulburg vor Ort.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell