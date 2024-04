Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Absolut fahruntüchtigen Autofahrer kontrollliert

Warendorf (ots)

Am Samstag, 30.3.2024, 2.10 Uhr hielten Polizisten einen Autofahrer auf der Warendorfer Straße in Beelen an. Im Kontakt stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 32-jährige Fahrer deutlich nach Alkohol roch. Aufgrund dessen führte der Beelener einen Atemalkoholtest durch. Dieser zeigte einen Wert oberhalb der Fahruntüchtigkeit an. Die Beamten nahmen den Mann mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen.

