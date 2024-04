Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Unbekannte verletzte Frau nach Schlag gegen den Kopf

Warendorf (ots)

Am Donnertag, 28.3.2024, 12.50 Uhr schlug eine Unbekannte eine Warendorferin auf dem Wilhemsplatz in Warendorf gegen den Kopf und verletzte sie. Die 46-Jährige gab an, dass sie zuvor die Wilhelmstraße in Höhe einer Querungshilfe überquert habe. Dabei sei es fast zu einem Verkehrsunfall mit dem Auto der Unbekannten gekommen. Diese kam aus Richtung B 64 und hielt wenig später an, um aus dem Pkw zu steigen. Dann sei die Unbekannte auf die 46-Jährige zugegangen und beide hätten sich angeschrien. Anschließend habe die Tatverdächtige nach Zeugenangaben die Warendorferin geschlagen. Dabei soll sie den Regenschirm der 46-Jährigen gegen sie verwandt und auch ein Mobiltelefon genutzt haben. Als sich die Zeugen einmischten und mit der Polizei drohten, flüchtete die Frau. Bei dem Angriff wurde die 46-Jährige leicht verletzt, Rettungskräfte verorgten die Warendorferin vor Ort. Hinweise zu der Unbekannten und ihrem Pkw liegen vor.

