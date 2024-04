Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auf Auto aufgefahren - Blutprobe entnommen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 28.3.2024, 16.05 Uhr kam es im Europakreisverkehr in Ahlen zu einem Auffahrunfall, der für einen Pkw-Fahrer weitere Konsequenzen hatte. Eine 36-jährige Ahlener befuhr mit ihrem Auto den Kreisverkehr und wollte diesen in Höhe August-Kirchner-Straße verlassen. Da sie zunächst einen Fußgänger passieren lassen musste, hielt die Ahlenerin an. In diesem Moment fuhr der 39-Jährige mit seinem Pkw auf das Auto der 36-Jährigen auf. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Sie nahmen den Ahlener mit, ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher. Bei dem Auffahrunfall entstand ein Sachschaden von 2.500 Euro.

