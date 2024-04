Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 28.3.2024, 13.25 Uhr kam es auf der L 793 in Höhe des Zubringers zur K 3 in Everswinkel zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Warendorf befuhr mit seinem Pkw die L 793 in Richtung Freckenhorst und bog nach links auf den Zubringer ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 33-jährigen Hoetmarers, der die Landstraße in Richtung Münster befuhr. Durch die Wucht es Aufpralls schleuderte der Pkw des Warendorfers gegen eine Verkehrsinsel und fiel auf die linke Fahrzeugseite. Rettungskräfte brachten die leichtverletzten Autofahrer zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Ebenso den Beifahrer des Hoetmarer, ein 68-jähriger Hoetmarer, der ebenfalls leicht verletzt wurde. Ein Abschleppunternehmer kümmerte sich um den Abtransport der beschädigten Pkw. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beträgt circa 13.050 Euro.

