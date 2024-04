POL-WHV: Pressemeldung Polizei Wilhelmshaven 05.-07.04.2024

Sande (ots) - Am 05.04.2024, in der Zeit von 17:55 Uhr bis 22:09 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in den rückwärtigen Grundstücksbereich eines Einfamilienhauses an der Einmündung Hauptstraße / Am Bulsterdeich in Sande. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Wohngebäude und entwendeten im Inneren Bargeld und Elektronikgegenstände. Zeugen, die ...

