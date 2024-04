Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von zwei Stahlplatten

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum 28.03.- 30.03.2024, wurden von einer Überdachung eines Wohn-und Geschäftshauses in der Gökerstraße zwei Stahlplatten (Maße 35 x 130 cm) abmontiert und entwendet. Bereits im August 2023 kam es zu einem versuchten Diebstahl dieser Platten. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Stahlplatten machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

