POL-WHV: Drohne seit 2022 erfolgreich im polizeilichen Alltag integriert - Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland informiert

Wilhelmshaven (ots)

Im Oktober 2022 erfolgte die Ausstattung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mit einer Drohne (UAS-POL). Um eine Einsatzbereitschaft mit diesem technischen Einsatzmittel zu gewährleisten, bildete die Zentrale Polizeidirektion (ZPD) Niedersachsen vier Kollegen der hiesigen Inspektion zu sogenannten Luftfahrzeugfernführenden, sog. Drohnenpiloten, aus. Seither hat sich die Drohne erfolgreich in den polizeilichen Alltag integriert und sich als wichtiges neues Einsatzmittel bei der Polizei entwickelt. So konnten seit Ausstattung der Polizeiinspektion mit der Drohne insgesamt rund 80 verschiedenste Einsatzlagen unterstützt werden. Unter Anderem fertigten die Drohnenpiloten Übersichtsaufnahmen von Kontrollstellen, polizeilichen Großeinsätzen und von entstehenden Bränden sowie von Brandorten. Hierdurch war u.a. die Ermittlung der Brandausbruchstelle bei einem Großbrand in Wilhelmshaven am 21. Oktober 2022 möglich: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5350585 Weiterhin kam die Drohne bei schwer einsehbaren Geländen mehrfach zur Absuche nach Tatmitteln oder zur Dokumentation von Gewässerverunreinigungen an küstennahen Gewässern inspektionsübergreifend zum Einsatz. Im Juni 2023 konnte durch den Drohneneinsatz außerdem nach einer 24-stündigen Suche eine demente, abgängige Dame gefunden werden. Mittels der verbauten Wärmebildkamera stellte der eingesetzte Luftfahrzeugfernführer eine ungewöhnliche Wärmequelle unterhalb eines Baumes fest. Hier konnte die mittlerweile stark dehydrierte Dame angetroffen und dem Rettungsdienst zugeführt werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5534388 Die ausgebildeten Piloten verfügen außerdem über die rechtliche Fachkompetenz in Bezug auf private Drohnennutzungen, so dass im vergangenen Jahr mehrfach Untersagungen wegen des Aufstieges von anderen vorwiegend privat genutzten Drohnen ausgesprochen werden mussten. Zusammenfassend lässt sich ein positives Resümee aus dem ersten Jahr mit einer Drohne in der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ziehen, die sich als wichtiges polizeiliches Einsatzmittelmittel integriert hat.

