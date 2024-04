Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten

Varel (ots)

Am Dienstag, gegen 13.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kurz vor der Kreisgrenze zur Wesermarsch. Ein 74-Jähriger aus Kleve und ein 37-Jähriger aus Varel fuhren mit ihren Fahrzeugen in Richtung Diekmannshausen und mussten hier abbremsen. Eine nachfolgende 46-Jährige aus Butjadingen erkannte dies zu spät und fuhr auf den PKW des 37-Jährigen auf, der wiederum auf den davor befindlichen PKW geschoben wurde. Sowohl die 46-Jährige als auch der 37-Jährige wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Neben einem Notarzt war auch die Freiwillige Feuerwehr Varel vor Ort. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Kurz nach dem Unfall rutschte im Gegenverkehr beim Vorbeifahren an der Unfallstelle ein Sattelzug in den aufgeweichten Seitenraum und blieb dort stecken. Durch eine Spezialfirma wurde dieser später herausgezogen und konnte seine Fahrt fortsetzen. Während der Bergung der Fahrzeuge und der Unfallaufnahme kam es zu leichteren Verkehrsbehinderungen.

