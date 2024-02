Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: ERGÄNZUNGSMELDUNG: Brand in Kirche

Großengottern (ots)

Am Mittwoch berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über einen Brand in der Kirche "Sankt Walpurgis" in Großengottern.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5704327

Nachdem am Mittwoch Kriminaltechniker an dem Brandort zum Einsatz kamen, konnte festgestellt werden, dass ein technischer Defekt nicht ursächlich für den Brand ist. Vielmehr kommt der fahrlässige oder vorsätzliche Umgang mit offenem Licht/Feuer als Brandursache in Betracht. Durch die Kriminalpolizeistation Mühlhausen werden derzeit die Ermittlungen in alle Richtungen geführt.

Hinweise nimmt die Mühlhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0027250/2024

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell