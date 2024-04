POL-WHV: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Wilhelmshaven (ots) - Am 01.04.24 gegen 15:20 Uhr kam es in Bant zu einer Bedrohungslage in einer Wohnung. Ein 49-jähriger deutlich alkoholisierter Mann drohte, einem in der Wohnung befindlichen Bekannten etwas anzutun. Es kam zu einem größeren Polizeieinsatz, bei dem der Aggressor durch Kräfte der PI Wilhelmshaven/Friesland festgenommen werden konnte. Das Opfer wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. ...

