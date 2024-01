FW Alpen: Jahreshauptversammlung 2024 der Einheit Alpen

Freiwillige Feuerwehr Alpen

Jahreshauptversammlung 2024 der Einheit Alpen

Alpen

Traditionsgemäß fand am zweiten Samstag des Jahres die Jahreshauptversammlung der Einheit Alpen statt, um gemeinsam in der Feuerwache in Alpen auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Dazu begrüßte Einheitsführer Marco Giesen die anwesenden Kameradinnen und Kameraden der Einsatzeinheit, die Mitglieder der Ehrenabteilung sowie den Leiter der Feuerwehr Michael Hartjes und seinen Stellvertreter Frank Coenen.

Nachdem im letzten Jahr Ludger Beckmann als langjähriger Schriftführer verabschiedet wurde, verlas nun erstmals Timo Windhuis das Protokoll des Vorjahres. Gemeinsam konnten sich alle Anwesenden noch einmal an die dort besprochenen Themen erinnern.

Anschließend berichtete Lars Frenck, Jugendwart der Jugendfeuerwehr Alpen, über die Aktivitäten im Jahr 2023. Neben der Teilnahme am Kreiszeltlager wurden die Hydranten im Ortsteil Alpen überprüft, eine gemeinsame Übung mit den Jugendfeuerwehren aus Sonsbeck und Xanten sowie eine 24-Stunden-Übung durchgeführt. Mit 33 Mädchen und Jungen ist die Jugendfeuerwehr gut aufgestellt, sodass das Betreuerteam positiv in die Zukunft blicken kann.

Im Bericht der Ehrenabteilung konnte ebenfalls auf ein spannendes Jahr zurückgeblickt werden. Die Mitglieder waren sich einig, dass nach der coronabedingten Pause die regelmäßigen Treffen wieder aufgenommen werden sollten. So traf man sich einmal im Monat zum Frühstück, feierte gemeinsam Geburtstage und als Highlight stand ein Besuch der Kreisleitstelle Wesel auf dem Programm. Leider musste auch an traurige Ereignisse erinnert werden, die Kameraden Erwin Herbers und Franz-Josef Bemong verstarben und wurden unter Anteilnahme der Feuerwehr zu Grabe getragen.

Im vergangenen Jahr rückten die acht Kameradinnen und 51 Kameraden der Einheit Alpen zu genau 100 Einsätzen aus. Das sind durchschnittlich 1,91 Einsätze pro Woche. 43 Alarmierungen betrafen Brandeinsätze, 57 Mal wurden die Einsatzkräfte zu Technischen Hilfeleistungen gerufen. Insgesamt leistete die Einheit Alpen so 1218 Einsatzstunden und 53 Einsatzminuten. Der längste Einsatz war der Lkw-Brand auf der Autobahn 57 am 5. Juni 2023.

Bei den 14-tägigen Übungsdiensten leisteten die Mitglieder weitere 1323 Stunden. Zusätzliche Dienste wie die jährliche Geräteprüfung, Vor- und Nachbereitung diverser Aktivitäten und Veranstaltungen, Seminare und Lehrgänge auf Gemeinde-, Kreis- und Landesebene verschlungen weitere unzählige Stunden.

Auch wenn es immer wieder spannend ist, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen, so werfen die großen Veranstaltungen in diesem Jahr bereits ihre Schatten voraus. Am 30. April 2024 findet zum ersten Mal der Tanz in den Mai in der Feuerwache an der Von-Dornik-Straße in Alpen statt. Zuletzt fand die in Alpen bekannte Veranstaltung vor der Coronapandemie am alten Gerätehaus in der Ortsmitte statt. Am 8. Juni findet an gleicher Stelle ein Blaulichttag statt, bei dem viele Hilfsorganisationen ihre Arbeit vorstellen. Vom 14. bis 18. August richtet die Jugendfeuerwehr Alpen das jährliche Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren aus. Nähere Informationen zu allen Veranstaltungen folgen in Kürze.

Ralf Kohlmeyer hat im vergangenen Jahr an den ersten Übungsdiensten teilgenommen und wurde nun offiziell in die Freiwillige Feuerwehr Alpen aufgenommen.

Für 40-jährige Mitgliedschaft erhielten Ingo Bergmann, Ludger Beckmann, Markus Kloostermann und Christoph Költgen eine Urkunde des Verbandes der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen und wurden mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet.

Mit Wehmut teilte Michael Hartjes der Versammlung mit, dass Christoph Költgen aus persönlichen Gründen von seinem Amt als stellvertretender Einheitsführer der Einheit Alpen zurücktritt. Mit minutenlangem, stehendem Applaus verabschiedeten sich die anwesenden Feuerwehrleute von ihrer Führungskraft. 17 Jahre lang hatte Christoph Költgen dieses Amt inne und die Einheit Alpen nachhaltig geprägt. Marco Giesen und sein Stellvertreter Andreas Schwenzfeier bedankten sich für die stets offene und ergebnisorientierte Zusammenarbeit. Er wird der Einsatzeinheit weiterhin als Mitglied treu bleiben.

Die Leitung der Feuerwehr sprach folgende Beförderungen aus:

Svenja Neumann wurde zur Feuerwehrfrau, Patrick Dahl, Simon Nietmann, Daniel Pützer und Patrick Kempkes zum Feuerwehrmann ernannt. Tamara Zimmermann wurde zur Oberfeuerwehrfrau, Timo Aldenhoff, Michael Arthen, Christoph Büren und Martin Palzer zum Oberfeuerwehrmann befördert. Melissa Bühren wurde zur Hauptfeuerwehrfrau befördert. Jan Metternich, Sascha van Soest, und Sebastian Hödicke wurden zu Unterbrandmeistern ernannt. Marcel Schulz wurde zum Brandmeister und Marc Vinschen zum Brandoberinspektor befördert.

