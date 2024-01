Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Jahreshauptversammlung 2024 der Einheit Menzelen

Am Freitag, den 12.01.2023 traf sich die Einheit Menzelen der Freiwilligen Feuerwehr Alpen im Gerätehaus an der Neuen Straße zur Jahreshauptversammlung.

Einheitsführer Christian Görtz begrüßte 22 Kameradinnen und Kameraden der Einsatzabteilung sowie vier Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung. Gemeinsam berichteten Michael Hartes, Leiter der Feuerwehr Alpen und sein Stellvertreter Marco Giesen über die aktuellen Entwicklungen in der Feuerwehr Alpen. Insbesondere wurde der im Juni vergangenen Jahres durch den Rat der Gemeinde Alpen verabschiedete Brandschutzbedarfsplan erläutert.

Zu insgesamt 33 Einsätzen wurden die Menzelener Einsatzkräfte alarmiert. 18 Brand- und 13 technische Hilfeleistungseinsätze zählte die Statistik. Zwei Mal wurden die Einsatzkräfte aus Menzelen überörtlich tätig, zuletzt am Tag vor dem heiligen Abend zur Deichsicherung in Oberhausen an der Ruhr.

Highlight des vergangenen Jahres war sicherlich die Blaulichtparty im August. In der vierten Auflage besuchten weit mehr als 300 Menschen das Gerätehaus in Menzelen.

Aus- und Fortbildungen wurden im vergangenen Jahr auf Kommunal-, Kreis- sowie Landesebene besucht.

Beförderungen wurden im Jahr 2024 folgende ausgesprochen:

Tom Fischer wurde zum Feuerwehrmann, Michelle Heringer zur Feuerwehrfrau, Dominik Seeger zum Oberfeuerwehrmann und Jan Klomps zum Oberbrandmeister befördert.

Alle zwei Wochen am Mittwochabend treffen sich die Kameradinnen und Kameraden der Einheit Menzelen zum regelmäßigen Übungsabend. Wer Interesse an der ehrenamtlichen Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr Alpen hat, kann gerne vorbeikommen. Weitere Informationen und Ansprechpartner zur Einheit Menzelen sind auf der Homepage der Feuerwehr Alpen zu finden (www.feuerwehr-alpen.de)

