Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Ölspur auf der B57

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: CBRN1

Meldebild: Ölspur

Datum: 05.01.2024

Uhrzeit: 11:43 Uhr

Einsatzort: Xantener Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Durch einen technischen Defekt an einem Fahrzeug liefen an zwei Stellen auf der Bundesstraße 57 Betriebsstoffe aus. Die jeweils ca. 20 Meter langen Ölspuren wurden von den Einsatzkräften abgestreut und das Bindemittel einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen blieb die Linksabbiegerspur in Richtung Wesel gesperrt.

