Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch in ein Firmengebäude

Hildesheim (ots)

Harsum/ Berliner Ring (ame) - Am Sonntag, 19.11.2023, in der Zeit zwischen 00:15 Uhr und 17:10 Uhr versuchten unbekannte Täter mittels Hebelwerkzeug in die Büroräume der Firma "Machtens - Gärten zum Leben" einzubrechen. Möglicherweise ließen sie aufgrund eines akustischen Alarms von der weiteren Tatausführung ab. Es entstand dennoch ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850.

