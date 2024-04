Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw-Aufbrüche in mehreren Stadtteilen - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht vom 28.03.24 auf Karfreitag, 29.03.24, kam es in den Stadtteilen Neuende, Aldenburg, Siebethsburg und Heppens zu Aufbrüchen von Fahrzeugen. Es wurden ausschließlich Transporter von Handwerksbetrieben angegangen und aus diesen diverses Werkzeug entwendet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

