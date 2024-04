Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des PK Jever Einbruch in Wohnhaus an der Hauptstraße in Sande

Sande (ots)

Am 05.04.2024, in der Zeit von 17:55 Uhr bis 22:09 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in den rückwärtigen Grundstücksbereich eines Einfamilienhauses an der Einmündung Hauptstraße / Am Bulsterdeich in Sande. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Wohngebäude und entwendeten im Inneren Bargeld und Elektronikgegenstände. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell