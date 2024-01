Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Wohnhausbrand im Hofackerweg + beleidigt und mit Flasche geworfen + von Fahrzeug erfasst + Heckscheibe eingeschlagen + unter Drogeneinfluss gefahren + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Rabenau- Wohnhausbrand im Hofackerweg

Polizei und Rettungskräfte wurden heute Morgen (24.01.2024), um 05:50 Uhr, zu einem Wohnhausbrand alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Erdgeschoss der Hofreite bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein 40-jähriger Bewohner kam mit Verdacht auf eine Rauchintoxikation in ein Krankenhaus. Der Schaden wird derzeit mit 100.000 Euro beziffert. Zur Brandursache können noch keine Auskünfte gegeben werden. Ermittler der Kriminalpolizei nehmen ihre Arbeit auf.

Lich - beleidigt und mit Flasche geworfen

Ein 37-Jähriger beleidigte gestern (23.01.2024) mehrfach eine 31-jährige Fußgängerin in der Oberstadt. Gegen 20:10 Uhr traf er auf die Frau, die gemeinsam mit einer Bekannten fußläufig unterwegs war. Der wohnsitzlose Mann titulierte die Frauen unter anderem als "Hurentöchter" und weiteren, nicht zitierfähigen Worten. Als die beiden Damen weggingen, verfolgte der 37-Jährige die Frauen und warf Glasflaschen nach den beiden. Grünberger Polizisten nahmen den stark alkoholisierten Mann noch in Tatortnähe fest. Seinen Rausch musste er in den Gewahrsamszellen der Polizei ausschlafen. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung auf sexueller Grundlage zu.

Linden- von Fahrzeug erfasst

Ein Leichtverletzter ist nach einem Verkehrsunfall in der Gießener Straße zu beklagen. Ein 45-jähriger VW-Fahrer war am Dienstag (23.01.2024), um 17:50 Uhr, in der Gießener Straße unterwegs. Ein 59-jähriger Fußgänger beabsichtige offensichtlich in Höhe der Hausnummer 96 die Gießener Straße zu überqueren. Hierbei übersah er vermutlich den herannahenden blauen Transporter und trat unmittelbar vor diesem auf die Fahrbahn. Der VW erfasste den Fußgänger, der zu Boden schleuderte und sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Buseck- Alten-Buseck: Heckscheibe eingeschlagen

Unbekannte schlugen zwischen Montag (22.01.2024), 14:00 Uhr und Dienstag (23.01.2024), 14:30 Uhr die Heckscheibe eines schwarzen Renault Twingos ein. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Wem sind verdächtige Personen auf dem Hof des Mehrfamilienhauses in der Straße "Westrain" auf dem der Twingo stand, aufgefallen? Wer hat beobachtet, wie sich jemand an dem Renault zu schaffen machte? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755

Gießen: unter Drogeneinfluss gefahren

In der Gutfleischstraße hielten Gießener Polizisten am Dienstagmorgen (23.01.2024) um 10:15 Uhr einen Opel-Fahrer an. Den Beamten ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum bei dem 23-Jährigen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Zudem fanden die Polizisten eine geringe Menge Marihuana bei dem Corsa-Fahrer. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung der Drogen. Auf den Mann kommen nun Anzeigen wegen Drogenbesitz und des Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

Gießen: Unfallflucht

Ein Unbekannter beschädigte zwischen 18:00 Uhr am Mittwoch (17.01.2024) und 15:00 Uhr am Montag (22.01.2024) einen am rechten Fahrbahnrand in der Wilhelmstraße abgestellten Hyundai. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Unfallfahrer den blauen Ioniq an der vorderen rechten Stoßstange. Der Schaden wird mit 1.000 Euro beziffert. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

Fernwald-Steinbach: Fiat beschädigt

Beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein Unbekannter einen schwarzen Fiat Compass an der linken Fahrzeugseite und verursachte einen 4.000 Euro teuren Schaden. Ohne sich um diesen zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Wer hat den Unfall am Montag (22.01.2024) zwischen 13:55 Uhr und 14:20 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in der Rudolf-Diesel-Straße mitbekommen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Grünberger Polizei unter Tel.: (06401) 9143-0 in Verbindung zu setzen.

