Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen - Beifahrerin leicht verletzt

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von zirka 50 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagmorgen (01.12.2023) in der Flachter Straße ereignet hat. Ein 59-jähriger Lastwagenfahrer befuhr gegen 05.00 Uhr die Flachter Straße und wollte nach links in die Hemminger Straße abbiegen. Dabei übersah er den VW eines 61-Jährigen, der aus Richtung Weilimdorf kam. Bei dem Zusammenstoß wurde die ebenfalls 61 Jahre alte Beifahrerin des VW leicht verletzt. Die beiden in den Unfall verwickelten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell