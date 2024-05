Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Drogen bei Haftbefehlsvollstreckung gefunden - 32-Jähriger in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Mittwochabend (29.05.2024) verhafteten Polizeikräfte einen mit Untersuchungshaftbefehl gesuchten 32-Jährigen in Ludwigshafen. Bei dem Mann konnten rund 50 Gramm Haschisch aufgefunden werden. In seiner Wohnung in Ludwigshafen fanden die Beamten rund 770 Gramm Amphetamin, rund 230 Gramm Marihuana und rund 270 Gramm Haschisch.

Der 32-Jährige wurde am 30.05.2024 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den bestehenden Untersuchungshaftbefehl in Vollzug und erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen weiteren Untersuchungshaftbefehl aufgrund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell