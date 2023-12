POL-DN: Dieb sitzt in Auto fest

Titz (ots) - Am Sonntag (10.12.2023) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Minartzstraße in Titz-Rödingen ein. Die kurze Abwesenheit der Hausbewohner nutzten Einbrecher am Sonntag zwischen 17:00 Uhr und 19:55 Uhr, um in die Wohnräume einzudringen. Die Spurenlage legt nahe, dass der oder die Täter die Terrassentür aufhebelten und so ins Haus gelangten. In allen Wohnräumen wurden mehrere Schubladen ...

mehr