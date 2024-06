POL-FR: Zell im Wiesental: Mann am Bahnsteig angegriffen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Am Samstag, den 15.06.2024, gegen 21 Uhr, kam ein 26-jähriger Autofahrer mit seinem schwarzen Renault Clio auf der K4995 zwischen Gottenheim und Wasenweiler von der Fahrbahn ab und kam in einem Feld zum Stehen. An dem Kleinwagen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Zur Klärung des Unfallherganges sucht das Polizeirevier Breisach nach ...

