POL-MFR: (558) Graffito mit Bezug zum Nahostkonflikt an Hauswand angebracht - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am Montagmorgen (27.05.2024) ereignete sich ein schwerer Betriebsunfall beim Be- oder Entladevorgang eines Lastkraftwagens im Nürnberger Stadtteil Schmalau. Ein 48-jähriger Mann erlitt tödliche Verletzungen. Ein 48-Jähriger LKW-Fahrer war zwischen 05:00 Uhr und 07:00 Uhr mit Be- oder Entladearbeiten eines Lastkraftwagens auf dem Gelände eines Betriebs in der Wetzlarer Straße beschäftigt. Hierbei ...

mehr