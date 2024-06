Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Straßenbahn - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Radfahrer am Dienstag, 18.06.2024, an der Kreuzung Munzinger Straße/Besançonallee in Freiburg ist eine Person verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Radfahrer gegen 9 Uhr die Munzinger Straße auf dem Radweg in Richtung Osten befahren haben. An der Kreuzung soll es dann zur Kollision mit der in Richtung Süden bzw. Endhaltestelle (Munzinger Straße) fahrenden Straßenbahn gekommen sein. Der Radfahrer musste medizinisch behandelt werden. Wie schwer er verletzt wurde, ist aktuell nicht bekannt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-3100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

oec

