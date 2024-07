Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Garagenbrand breitet sich auf Wohnhaus aus

Offenburg / Weier (ots)

Der Garagenbrand, der sich in den frühen Morgenstunden auf ein Wohnhaus in der Straße Euroring im Offenburger Ortsteil Weier ausgebreitet hatte, hat vermutlich einen Schaden in sechsstelliger Höhe verursacht.

Gegen 05.45 Uhr war die FEUERWEHR OFFENBURG in den Teilort alarmiert worden, nachdem Bewohner und Nachbarn auf den Brand aufmerksam geworden waren und den europaweiten Notruf wählten.

Aufgrund der weithin sichtbaren schwarzen Rauchsäule erhöhte die Feuerwehr bereits auf der Anfahrt auf die standardisierte Alarmstufe 2. ALARM.

Die Brandentwicklung in der Garage mit Durchbrand von Dach und Toren führte zur Ausbreitung der Flammen über den Dachüberstand des Einfamilienhauses in den Dachstuhl. Durch zwei geborstene Fenster gelangte der Brand in das Dachgeschoss. Dort konnten die Flammen jedoch schnell eingedämmt werden, sodass eine weitere Ausbreitung auf den Dachstuhl verhindert wurde. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Hund der Hausbesitzer wurde mit einer verletzten Pfote zum Tierarzt gebracht.

Mehrere Einsatztrupps unter Atemschutz führten eine umfangreiche Brandbekämpfung in der Wohnsiedlung durch, so dass keine weiteren Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Brand war nach einer guten halben Stunde unter Kontrolle, die Nachlösch- und Aufräumarbeiten zogen sich bis in den Vormittag.

Die Feuerwehr war mit achtzehn Fahrzeugen und knapp 70 Einsatzkräften alarmiert worden. Zur Brandursache hat die Polizei entsprechende Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet.

