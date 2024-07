Polizei Düsseldorf

POL-D: Innenstadt - U-Bahn Station Heinrich-Heine-Allee - Öffentlichkeitsfahndung nach sexuellem Missbrauch einer Elfjährigen - Polizei fahndet mit Lichtbild

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 18. Oktober 2023, 07:05 Uhr

Am 18. Oktober 2023 wurde die zur Tatzeit elf Jahre alte Geschädigte auf dem Weg zur Schule in der U-Bahn von einem unbekannten männlichen Tatverdächtigen angesprochen. Der Unbekannte folgte der Schülerin nach Verlassen der U-Bahn an der Station Heinrich-Heine-Allee und bedrängte sie im Bereich einer Baustelle an der Kasernenstraße. Der Tatverdächtige fasste der Geschädigten nach ihren Angaben unter die Oberbekleidung an ihre Brust und küsste sie gegen ihren Willen.

Die Polizei fahndet nun mit einem Lichtbild nach dem Tatverdächtigen im Fahndungsportal NRW.

Siehe: https://polizei.nrw/fahndung/141246

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell