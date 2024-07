Polizei Düsseldorf

POL-D: Information zum Feuerwerk anlässlich des Düsseldorfer Schützen- und Heimatfestes 2024 "Rheinkirmes"

Düsseldorf (ots)

Am Freitag,den 19. Juli 2024, findet das traditionelle "Höhenfeuerwerk" anlässlich des Düsseldorfer Schützen- und Heimatfestes 2024 "Rheinkirmes" auf den Rheinwiesen statt. Das Feuerwerk beginnt um 22:30 Uhr. Um den zahlreichen Zuschauern ausreichend Platz zu bieten, werden hierzu umfangreiche Straßensperrungen eingerichtet.

So wird es eine Sperrung der Luegallee ab Belsenplatz geben; ebenso wird die Oberkasseler Brücke sowie sämtliche Zufahrten in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Sperrungen werden erfahrungsgemäß gegen 20:00 Uhr eingerichtet.

Auch die Rheinkniebrücke ist von den Sperrmaßnahmen betroffen. So wird die Fahrbahn in Fahrtrichtung stadtauswärts ebenfalls vollständig gesperrt. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Innenstadt wird auf einen Fahrstreifen verengt.

Um das Verkehrsaufkommen in Richtung Innenstadt so gering wie möglich zu halten, wird bereits am "Heerdter Dreieck" der Abzweig Oberkassel - Rheinalleetunnel gesperrt und der Verkehr über die Theodor-Heuss-Brücke abgeleitet. Auch der Innenstadtbereich wird von zahlreichen Verkehrssperrungen betroffen sein.

Aufgrund der Sperrmaßnahmen ist von erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen des Individualverkehrs auszugehen. Es wird daher empfohlen, verstärkt auf den öffentlichen Personennahverkehr auszuweichen.

Nicht nur die motorisierten Verkehrsteilnehmer, auch die Fußgänger sollen sicher und schnell durch die Altstadt und wieder zurück zu den bekannten Haltestellen an der Heinrich-Heine-Allee gelangen. Hierzu wird die Polizei ein besonderes Augenmerk auf die Personendichten im Bereich der Düsseldorfer Altstadt richten und bedarfsweise Sperrmaßnahmen durchführen.

