POL-D: Angermund - Geldautomat gesprengt - Niemand verletzt - Täter auf der Flucht - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Samstag, 13. Juli 2024, 02:25 Uhr

Nachdem in der Nacht zu heute Unbekannte einen Geldautomaten in einem Wohn- und Geschäftsgebäude aufsprengten, ermittelt die Polizei auf Hochtouren und fandet nach den flüchtigen Tätern. Einige Personen aus dem Haus mussten evakuiert werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Ein Hubschrauber war im Einsatz. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren.

Zeugen meldeten bei der Einsatzleitstelle der Polizei eine Explosion in den Räumlichkeiten einer Bankfiliale an der Bahnhofstraße. Kurz nach der Tat flüchteten, nach Angaben der Mitteiler, drei Personen mit einem dunklen Kleinwagen in Richtung der Bundesstraße 8. Die Polizei löste eine Großfahndung aus und suchte unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Tätern.

Da es sich bei dem Objekt um ein Wohn- und Geschäftsgebäude handelt, mussten mehrere Personen kurzzeitig evakuiert werden. Sie konnten nach Abschluss der Maßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Es entstand hoher Sachschaden am Gebäude. Die Statik sei nach Aussagen der Feuerwehr zufolge nicht betroffen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0211-8700 an das Kriminalkommissariat 22 der Polizei Düsseldorf zu wenden. Unter https://nrw.hinweisportal.de besteht zudem die Möglichkeit, Video- oder Fotodateien hochzuladen.

