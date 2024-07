Polizei Düsseldorf

POL-D: Information zum Düsseldorfer Schützen- und Heimatfest "Rheinkirmes 2024"

Düsseldorf (ots)

Von Freitag, 12. Juli, bis Sonntag, 21. Juli 2024, findet auf den Düsseldorfer Rheinwiesen das alljährliche Schützen- und Volksfest, ausgerichtet vom St. Sebastianus Schützenverein Düsseldorf 1316 Veranstaltungs-GmbH, statt. Die "Rheinkirmes" wird zwischen der Rheinkniebrücke und der Oberkasseler Brücke ihren traditionellen Platz einnehmen.

Die Düsseldorfer Polizei empfiehlt, die Angebote der öffentlichen Verkehrsbetriebe zu nutzen, um das Kirmesgelände zu erreichen. Parkplätze in unmittelbarer Nähe der Kirmes sind NICHT vorhanden. Wer mit dem eigenen Fahrzeug anreist, sollte frühzeitig auf Bus und Bahn umsteigen.

Für diejenigen, die dennoch mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, werden der Messeparkplatz 2 (12.07. bis 14.07.2024), das Parkhaus "Vodafone" (an den Wochenenden) sowie das Parkhaus "Forum Provinzial - Car Park" (an den Wochenenden von Fr. - So.) als Parkflächen angeboten. Hinzu kommt, für den gesamten Zeitraum, die Parkmöglichkeit auf dem Parkplatz des Schwimmbades "Rheinblick 741".

Für aus dem "Linksrheinischen" anreisende Kirmesbesucher bieten sich ebenfalls die "P+R"- Parkplätze entlang der Rheinbahnlinien U 70 und U 74 sowie U 75 und U 76 (z.B. Haus Meer und am Simon-Gatzweiler-Platz, sowie in Höhe Drususstraße) an.

Auch in diesem Jahr werden die Fußgänger wieder mit Unterstützung der Verkehrskadetten zum Festplatz geleitet. Von der Haltestelle Luegplatz gelangen die Besucher direkt zum Nordeingang der Kirmes. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, die Zeichen und Weisungen der Verkehrskadetten unbedingt zu beachten.

An der Rheinkniebrücke wird ein Pkw-Sonderparkplatz für Schwerbehinderte eingerichtet. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze ist allerdings begrenzt.

Für Fahrräder stehen zwei große Fahrrad-Parkplätze zur Verfügung. Diese befinden sich in der Nähe der Zugänge zum Festgelände. Zudem wurden insgesamt zehn Sharingstationen eingerichtet, um dem erhöhten Bedarf der Elektromobilität gerecht zu werden. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, die Fahrrad-Abstellverbote an den Brückengeländern sowie den Schutzzäunen auf dem gesamten Kirmesgelände zu beachten. Falsch abgestellte Fahrräder werden im Interesse der Veranstaltungssicherheit entfernt.

Die angrenzenden Wohngebiete in Oberkassel und Niederkassel, sowie rund um die Schanzenstraße werden für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Einfahrt Berechtigter wird an den dafür eingerichteten und besetzten Sperrstellen kontrolliert und überwacht.

Anwohner mit besonderen Berechtigungsscheinen dürfen an folgenden Zufahrtsstraßen einfahren.

1. Arnulfstraße / Quirinstraße 2. Lütticher Straße / Niederkasseler Kirchweg 3. An der Apfelweide / Niederkasseler Straße 4. Kaiser-Friedrich-Ring / San-Remo-Straße 5. Düsseldorfer Straße / Oberkasseler Straße 6. Düsseldorfer Straße / Hectorstraße 7. Luegallee / Dominikanerstraße 8. Luegallee / Teutonenstraße 9. Rhein-Knie-Brücke / Kaiser-Wilhelm-Ring 10. Düsseldorfer Straße / Hectorstraße 11. Schanzenstraße / Belsenstraße 12. Düsseldorfer Straße / Drususstraße

Die Uferunterführung (Oberkasseler Brücke) und der Kaiser-Wilhelm-Ring werden zur gesamten Spielzeit gesperrt.

Falsch parkende und verkehrsbehindernd abgestellte Fahrzeuge werden durch die Verkehrsüberwachung der Stadt Düsseldorf sowie der Düsseldorfer Polizei beseitigt und auf Kosten des Verursachers abgeschleppt. So mussten in den vergangenen Jahren jeweils mehrere hundert Fahrzeuge entfernt werden. Diese Unannehmlichkeit sollten sich Kirmesbesucher ersparen, denn neben den hohen Kosten entsteht zudem der Aufwand, das Fahrzeug wieder abzuholen.

Während des Schützenfestes werden zusätzlich folgende Sperrungen und Umleitungen erfolgen:

Der Rheinufertunnel und das Joseph-Beuys-Ufer werden am Sonntagnachmittag, 14.07.2024, ab ca. 14:15 Uhr, temporär für den Fahrzeugverkehr gesperrt (Schützenumzug).

Während der Schützenumzüge am Samstag, den 13.07. und am Sonntag, den 14.07.2024 muss in Oberkassel und im Innenstadtbereich mit kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Für den Höhepunkt des Schützenfestest, dem Höhenfeuerwerk am Freitag, den 19.07.2024 erfolgt eine gesonderte Pressemeldung mit aktuellen Hinweisen.

Die Festplatzwache der Düsseldorfer Polizei befindet sich an gewohnter Stelle am Kaiser-Wilhelm-Ring in unmittelbarer Nähe zur Rheinkniebrücke. Sie ist täglich von Veranstaltungsbeginn bis -ende besetzt.

In dringenden Fällen wählen Sie bitte den Polizeinotruf 110.

Während der gesamten zehn Spieltage werden veranstaltungstäglich zahlreiche Polizeibeamte:innen auf dem und im Umfeld des Festplatzes ihren Dienst versehen und für die Sicherheit der Veranstaltung Sorge tragen. An den Freitagen und Sams-tagen wird die Anzahl der Beamten:innen aufgrund des zu erwartenden höheren Besucheraufkommens nochmals deutlich erhöht.

Die Polizei bittet alle Kirmesbesucher, auf ihre mitgeführten Wertgegenstände zu achten oder aber die Gepäckaufbewahrungsstelle zu nutzen, welche sich am Zugang Nord befindet.

