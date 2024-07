Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Rath - Oberbilk - Düsseltal - Teure Uhren geraubt und gestohlen - Erneut Ermittlungserfolge - Zwei Festnahmen - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Festnahmezeit: Montag, den 08. Juli 2024, 18:05 Uhr

Nachdem in jüngster Vergangenheit wiederholt hochwertige Armbanduhren entwendet worden waren, hefteten sich Zivilfahnder des Einsatztrupp Stadtmitte an die Fersen zweier Tatverdächtiger und ließen am gestrigen Abend im Hofgarten die Handschellen klicken. Sie werden heute einem Haftrichter vorgeführt.

"Hartnäckigkeit zahlt sich aus", war das Motto der Ermittlungsbeamten des Kriminalkommissariats 13 (Raub), als sie zwei Raubstraftaten, einen Diebstahl und einen räuberischen Diebstahl hochwertiger Armbanduhren auf Parallelen überprüften: Die Personenbeschreibungen ähnelten sich, in allen Sachverhalten verwickelten die Täter die Geschädigten als Vorwand in Gespräche und scheuten auch nicht vor Gewalt zurück, um letztendlich an ihre Beute zu gelangen. Durch diese Übereinstimmungen und weitere Ermittlungen identifizierten letztendlich die Beamten zwei Tatverdächtige. Die Lichtbilder des 44-Jährigen Marokkaners und des 33-Jährigen Belgiers nutzten die Zivilfahnder, um mit ihrem geschulten Auge am Ende die Männer im Hofgarten ausfindig zu machen. Neben einem hohen Bargeldbetrag hatten die Räuber bei ihrer Festnahme eine Armbanduhr der Marke Rolex bei sich. Woher das Bargeld stammt und wer der Eigentümer der Armbanduhr ist, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Den Tatverdächtigen wurde vorläufig das Handwerk gelegt und sie werden einem Haftrichter vorgeführt.

