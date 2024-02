Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Dorfladen - Polizei sucht Zeugen (14.02.2024)

Eigeltingen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein unbekannter Täter in ein Geschäft in der Hauptstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 02.45 Uhr und 3.30 Uhr verschaffte sich der Unbekannte über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Innenraum des Dorfladens. Dort entwendete er diverse neben der Kasse liegende Schachteln Zigaretten, ehe er den Verkaufsraum wieder durch das Fenster verließ. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Zu dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor: jüngerer Mann, schlank, etwa 165-175 Zentimeter groß. Bekleidet war er mit einer Daunenjacke, darunter einen Hoodie, dessen Kapuze er zu einer Basecap auf dem Kopf trug. Zudem hatte er eine kleine Umhängetasche dabei.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der vergangenen Nacht Verdächtiges im Bereich des Dorfladens beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des Einbrechers geben können, sich unter der Tel. 07771 9391-0, beim Revier Stockach zu melden.

