Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Kreuzung Petershauser Straße und Gustav-Schab-Straße verletzt (13.02.2024)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall am Dienstagabend auf der Kreuzung Petershauser Straße und Gustav-Schwab-Straße verletzt worden. Eine 61 Jahre alte Frau fuhr mit einem VW auf der Gustav-Schwab-Straße in Richtung Moltkestraße. Auf der Kreuzung zur Petershauser Straße erfasste sie einen in Richtung Jahnstraße fahrenden, vorfahrtsberechtigten Radler. Der Mann prallte auf die Motorhaube des Autos und stürzte in der Folge auf die Fahrbahn. Dabei erlitt er Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An dem VW entstand durch die Kollision Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro, die Höhe des Schadens am Fahrrad ist nicht bekannt.

