Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei stellt Waffen und Drogen sicher

Bild-Infos

Download

Nordhausen, Bahnhof Nordhausen (ots)

Am Bahnhof Nordhausen musste die Bundespolizei bei einem Reisenden Waffen und Drogen sicherstellen.

Einen richtigen Riecher hatte eine Streife der Bundespolizei am gestrigen Nachmittag bei der Überprüfung eines 16-Jährigen. Der Jugendliche reagierte sichtlich nervös, als ihn die Beamten ansprachen. Der Grund dafür wurde ziemlich schnell offensichtlich, als die Deutsche den Beamten auf Nachfrage einen silbernen Schlagring aushändigte. Die Streife hielt daraufhin Nachschau in den mitgeführten Sachen der Person. Neben dem zuvor ausgehändigten Gegenstand fanden die Bundespolizisten zudem noch ein Einhandmesser, eine Sturmhaube und etwas mehr als 10 Gramm Cannabis in der Tasche des Beschuldigten. Der 16-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen. Es erfolgte die Kontaktaufnahme mit den Erziehungsberechtigten. Der Schlagring, das Messer und die Drogen wurden sichergestellt. In die erleichterte Umhängetasche der Person wandern nun Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell