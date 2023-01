Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

In Gaststätte eingebrochen

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen sind bislang unbekannte Personen in eine Gaststätte in der Jahnstraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, machten sich anschließend im Gebäudeinneren an Spielautomaten zu schaffen und flüchteten dann mit dem erbeuteten Bargeld. Der Sachschaden, der bei dem Einbruch entstand, wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Meßkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Personen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder andere Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 07575/2838 zu melden.

Sigmaringen

Zeugin beobachtet Verkehrsunfall - Polizei bittet um Kontaktaufnahme

Eine bislang unbekannte Zeugin hat am Montag gegen 13.15 Uhr einen Verkehrsunfall in der Hohenzollernstraße beobachtet und der geschädigten Fahrzeughalterin entscheidende Hinweise zum Unfallverursacher gegeben. Da die Personalien der Frau nicht bekannt sind, bittet die Polizei die Zeugin, sich auf dem Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden. Beim rückwärtigen Ausparken hatte die Unfallverursacherin einen geparkten BMW touchiert und war kurz stehen geblieben. Bevor die Fahrerin des wartenden BMW aussteigen konnte, um die Dame anzusprechen, setzte diese ihre Fahrt jedoch fort. Weil sie sich nicht um den Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro gekümmert hat, wird gegen die Unfallverursacherin nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt. Weitere Zeugen der Kollision werden ebenfalls gebeten, sich unter der zuvor genannten Telefonnummer auf dem Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Mengen / Bad Saulgau / Sigmaringen

Autofahrer unter Drogeneinfluss am Steuer

Gleich drei Autofahrer, die am Montagabend und Montagnacht von Streifen der Polizeireviere Bad Saulgau und Sigmaringen gestoppt wurden, mussten in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Bei den allgemeinen Verkehrskontrollen stellten die Beamten jeweils Anzeichen dafür fest, dass die Fahrzeuglenker unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehen. Während der Drogenvortest beim 27-Jährigen positiv auf Amphetamin und beim 29-Jährigen positiv auf Kokain verlief, verweigerte der 33-Jährige einen Vortest. Seine Blutprobe wird nun auf alle Betäubungsmittel hin untersucht. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung bei der Auswertung der Proben bestätigen, müssen sich die drei Männer auf empfindliche Bußgelder und mehrmonatige Fahrverbote einstellen. Ihre Fahrzeuge mussten sie nach der Kontrolle stehen lassen.

Herbertingen

Autofahrer übersieht Radfahrer

Beim Ausfahren von einem Grundstück hat am Montagnachmittag ein 33 Jahre alter Renault-Fahrer in der Saulgauer Straße einen Radfahrer übersehen und ist mit diesem kollidiert. Der 49-jährige Pedelec-Lenker stürzte über die Motorhaube zu Boden, verletzte sich jedoch glücklicherweise nur leicht. Einer ärztlichen Behandlung vor Ort bedurfte es nicht. Während am Zweirad ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro entstand, wird dieser am Pkw auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Herbertingen

Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro entstand am Montagmorgen gegen 7 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Erzbergerstraße. Ein 32-jähriger BMW-Fahrer, der in der Ortsdurchfahrt Marbach in Richtung Herbertingen unterwegs gewesen ist, bemerkte zu spät, dass eine vorausfahrende Opel-Lenkerin aufgrund eines abbiegenden Pkw anhalten musste und fuhr ihr hinten auf. Die beiden Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt, ihre Pkw mussten aufgrund ihrer Beschädigungen jedoch abgeschleppt werden.

Sigmaringen

Kind an Bushaltestelle von Pkw erfasst

Ein 68-jähriger Autofahrer hat am Montag gegen 13.15 Uhr in der Meßkircher Straße ein 10 Jahre altes Kind übersehen, das vor einem haltenden Linienbus die Straße queren wollte. Der Unfallverursacher fuhr an dem Bus, der das Warnblinklicht eingeschaltet hatte, vorbei, als das Mädchen über die Straße rennen wollte. In der Folge wurde das Kind vom Pkw am Bein erfasst und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus, wo sie von ihren Angehörigen betreut wurde.

