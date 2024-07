Polizei Düsseldorf

POL-D: Derendorf - Mehrere Sachbeschädigungen durch Feuer - 37-jähriger Tatverdächtiger festgenommen - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Düsseldorf

Tatzeit / Festnahmezeit: Montag, 8. Juli 2024, 00:30 Uhr / 00:50 Uhr

Nur wenige Minuten nach einer Brandlegung in Derendorf, konnte ein 37-Jähriger in seiner Wohnung unter dringendem Tatverdacht festgenommen werden. Bei seiner Festnahme leistete der Mann Widerstand. Ihm mussten Handschellen angelegt werden. Der einschlägig bekannte Beschuldigte soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Nach Einschätzung der Ermittler könnte der Düsseldorfer für mehrere Feuer an Altpapiercontainern in den letzten Wochen in Frage kommen. Dahingehend dauern die Ermittlungen an.

Seit dem Frühjahr war es in Derendorf immer wieder zu Brandlegungen an Altpapiercontainern gekommen. Die zuständige Polizeiinspektion Nord veranlasste daraufhin in Abstimmung mit dem Kriminalkommissariat 11 (Brände) und der Staatsanwaltschaft einen Schwerpunkteinsatz und die Bildung einer EK (Ermittlungskommission). In der vergangenen Nacht waren viele zivile Kräfte in den betroffenen Bereichen unterwegs. Gegen 00:30 Uhr tauchte ein Mann an einem Container an der Jülicher Straße auf. Kurze Zeit später entstand ein Feuer. Der Tatverdächtige konnte zunächst mit seinem Fahrrad in der Dunkelheit entkommen. Die Ermittler konnten den Mann allerdings als den 37-jährigen Beschuldigten mit Wohnsitz in der Nähe des Tatorts identifizieren. Die betreffende Wohnung wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aufgesucht und der deutsche Beschuldigte festgenommen. Die Vorführung beim Haftrichter ist für heute vorgesehe

