Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt falschen Ausweis sicher

Kehl (ots)

Der algerische Staatsangehörige wurde am 01.04.2024 im Zug von Straßburg nach Stuttgart von Beamten der Bundespolizei kontrolliert. Er wies sich mit einem Foto seines algerischen Passes aus. Bei der Durchsuchung wurde eine totalgefälschte italienische Identitätskarte bei dem 28-Jährigen aufgefunden. In seiner Vernehmung äußerte er, dass er sich die gefälschte Karte beschafft hätte, damit er in Frankreich arbeiten könne. Dort lebe er bereits seit zwei Jahren. Ihn erwartet eine Anzeige aufgrund Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen und unerlaubter Einreise ins Bundesgebiet des Weiteren wurde eine 4-jährige Wiedereinreisesperre gegen ihn verfügt. Er wurde am 02.04.2024, den französischen Behörden, ihm Rahmen einer Zurückschiebung übergeben.

