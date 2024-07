Polizei Düsseldorf

POL-D: Geldautomaten manipuliert - EC-Karten entwendet und missbräuchlich eingesetzt - Polizei warnt!

Düsseldorf (ots)

Die Düsseldorfer Polizei wendet sich an die Öffentlichkeit und warnt vor einer neuen Masche.

In dieser Woche kam es auf Düsseldorfer Stadtgebiet vermehrt zu Taten in Zusammenhang mit Manipulationen an Geldautomaten. Die Opfer gaben an, dass ihre EC-Karten an den genutzten Geldautomaten augenscheinlich eingezogen worden waren. Bei diesen Vorgängen vernahmen die Geschädigten knackende Geräusche und das Display soll eine Störung angezeigt haben:

"Dieser Geldautomat ist gleich wieder für Sie servicebereit"

Die Opfer nahmen in der Folge einen geräteveranlassten Karteneinzug an.

Die jeweiligen Karten wurden dann von unbekannten Tätern aus dem Schlitz gezogen und im Anschluss am selben Geldautomaten oder auch an anderen Örtlichkeiten missbräuchlich eingesetzt. Ob die PIN ausgespäht worden ist, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Sollten Sie Auffälligkeiten an einem Geldautomaten feststellen, nutzen Sie diesen bitte nicht und informieren die Polizei. Ist Ihre Karte augenscheinlich eingezogen worden und der Automat zeigt eine Störung an, verlassen Sie die Örtlichkeit nicht und wenden Sie sich umgehend (telefonisch) an einen Bankmitarbeiter und / oder an die Polizei. Seinen Sie wachsam, wenn Sie Transaktionen tätigen und tragen Sie Sorge, dass niemand ihr PIN lesen kann.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell