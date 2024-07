Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Langenfeld A 3 Richtung Köln - Schwerer Verkehrsunfall - Mehrere Beteiligte - Verletzte - Lange Sperrungen - Stau

Düsseldorf (ots)

+++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Langenfeld A 3 Richtung Köln - Schwerer Verkehrsunfall - Mehrere Beteiligte - Verletzte - Lange Sperrungen - Stau

Unfallzeit: Freitag, 5. Juli 2024, 01:58 Uhr

Nach einem schweren Verkehrsunfall in der vergangenen Nacht dauerten die Aufräumarbeiten und die damit verbunden Sperrungen bis in den Vormittag (10:45 Uhr ) an. Eine Person wurde schwer eine weitere leicht verletzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei war zur Unfallzeit ein 54-Jähriger mit seinem Opel auf der A 3 in Richtung Köln unterwegs. Bei Langenfeld kollidierte er beim Fahrstreifenwechsel mit dem Seat eines 36-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß verlor der Seat den Motorblock. In der Folge fuhr ein Pkw Mini über den Motoblock. Der Wagen war mit einem 53-jährigen Fahrer und einem 21-jährigen Beifahrer besetzt. In der Folge überschlug sich der Mini und blieb auf dem Dach liegen. Nachfolgende Pkw fuhren noch über Trümmerteile. Der Opel-Fahrer wurde schwer verletzt. Weitere Beteiligte erlitten leichtere Verletzungen.

Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Unfallaufnahmeteam der Polizei war am Ort und sicherte Spuren.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell