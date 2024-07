Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Mit fast drei Promille aus dem Parkhaus - Fußstreife stoppt Trunkenheitsfahrt - Blutprobe

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Montag, 1. Juli 2024, 23:44 Uhr

Möglicherweise Schlimmeres verhinderte eine aufmerksame Fußstreife der Polizeiwache Stadtmitte, die einen Pkw beim Verlassen des Parkhauses Grabbeplatz anhielt. Der schwankende Fahrer war stark alkoholisiert und stand vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Nach bisherigen Ermittlungen fiel einer aufmerksamen Fußstreife ein verdächtiger Opel auf, der aus dem Parkhaus Grabbeplatz in Richtung Heinrich-Heine-Allee fuhr. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten durch das geöffnete Fenster bereits einen starken Alkohol- und Cannabisgeruch. Weiterhin befand sich ein angerauchter Joint in der Mittelkonsole. Der 32-Jährige hatte beim Aussteigen einen sehr unsicheren und schwankenden Gang, lallte auffallend und hatte eine undeutliche Aussprache. Bei dem anschließenden Atemalkoholtest staunten die Polizisten nicht schlecht, als dieser einen Wert von knapp drei Promille anzeigte. Man mag sich nicht ausmalen, was hätte passieren können, wenn der Mann in diesem Zustand weitergefahren wäre. Auf der Polizeiwache wurden dem Mann zwei Blutproben entnommen und er trat seine Heimreise zu Fuß an. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

