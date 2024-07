Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller - Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Junge von Pkw touchiert - Leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Montag, 1. Juli 2024, 08:15 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls in Eller von gestern Morgen. Ein Junge war beim Überqueren der Straße von einem Pkw touchiert und leicht verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der zwölfjährige Junge zu Fuß auf der Gumbertstraße unterwegs. Als er die Straße überquerte, wurde er plötzlich von einem schwarzen Pkw touchiert, der auf der Gumbertstraße aus Richtung Vennhauser Allee in Richtung Alt-Eller fuhr. Der Junge stürzte und wurde leicht verletzt. Der Pkw hielt nicht an und setzte seine Fahrt in Richtung Alt-Eller fort. Rettungskräfte brachten den Schüler zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen kleinen Daimler handeln. Am Steuer saß nach Zeugenangaben eine etwa 50 bis 60 Jahre alte Frau mit blonden längeren Haaren. Zum Unfallzeitpunkt trug sie eine Brille.

Wer Angaben zu der Fahrerin und/oder dem Fahrzeug machen kann, wird gebeten sich an das Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211 870 0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell