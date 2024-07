Polizei Düsseldorf

POL-D: UEFA EURO 2024 - Viertes Spiel in der Landeshauptstadt - Friedliche und ausgelassene Stimmung an der längsten Theke der Welt - Düsseldorfer Polizei zieht positive Achtelfinalbilanz

Düsseldorf (ots)

Montag, 1. Juli 2024

Auch für die vierte Begegnung in der Arena kann die Polizei Düsseldorf auf einen entspannten Einsatzverlauf zurückblicken. Bei trockenem Wetter feierten Tausende Fans der Nationalteams von Frankreich und Belgien ausgelassen und friedlich ihre Teams in der Altstadt und den Fan Zones. "Solch eine tolle Stimmung kann man sich als Polizei nur wünschen. Außergewöhnliche Sachverhalte sind uns bislang nicht bekannt geworden," bilanziert der Leitende Polizeidirektor Dietmar Henning das heutige Spiel. Vor Spielbeginn sammelten sich circa 2000 französische Fans am Aquazoo und gingen gemeinsam zur Arena. Rund 3500 belgische Fans sammelten sich am Rheinpark und zogen ihrerseits gesammelt zur Arena. In der Fan Zone am Burgplatz hielten sich geschätzt mehrere Tausend Fußballbegeisterte (überwiegend Anhänger des belgischen Nationalteams) auf. Das Public Viewing Untere Rheinwerft hatte ebenfalls regen Zulauf zu verzeichnen, die Fan Zone am Schauspielhaus hatte ebenfalls eine gute Auslastung. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen blieben im Stadtgebiet aus. "Unsere Einsatzkonzeption hat sich abermals bewährt, wir bleiben weiterhin am Ball", so der Polizeiführer.

