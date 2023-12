POL-HAM: Ein Schwerverletzter nach Alleinunfall auf der Lippestraße

Hamm-Mitte (ots) - An mindestens drei geparkten Fahrzeugen machten sich Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, 15. Dezember, 15 Uhr, und Samstag, 16. Dezember, 10 Uhr, in der Roßbachstraße zu schaffen. Die Täter beschädigten jeweils einen zum Gehweg liegenden Außenspiegel der am Fahrbahnrand geparkten Autos der Marken Fiat, Opel und Hyundai. Hinweise zu dem oder ...

mehr